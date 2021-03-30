النني: لا أجد كلمات مناسبة تصف شعوري بالتسجيل أمام جزر القمر

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 16:53

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد النني

لم يجد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر كلمات مناسبة لوصف سعادته بما قدمه في مباراة جزر القمر.

النني سجل هدفا في رباعية اكتسح بها منتخب مصر ضيفه العربي وأكد بها صدارة مجموعته في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة التي تأهل لها سلفا.

وقال النني في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بحثت عن الكلمة التي تصف شعوري بعد أن سجلت أمام جزر القمر ولم أجد أي شيء".

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وأضاف "هل هذا يخبركم بالفعل كم كنت سعيدا؟".

النني غاب عن المشاركة في مباراة كينيا قبل أيام، مما فتح الباب لتكهنات حول خلاف مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب، لكن ما حدث خلال لقاء جزر القمر نفى ذلك تماما.

وأشاد البدري بالنني بعد الفوز على جزر القمر قائلا "اعتدنا على أن الرد يكون في الملعب وهذا ما أظهرناه في المباراة، والآن سنبدأ الاستعداد للمشوار الأصعب وهو تصفيات كأس العالم".

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وأضاف "النني كان يريد الخروج للإعلام لتوضيح الموقف بأنه لا يوجد أي أزمة ولكني طالبته بالتركيز وعدم الانصات للشائعات".

وأكمل عبر قناة أون تايم سبورت "لا أعرف من يطلق هذه الشائعات وما الهدف من ورائها".

وأشار "من المستحيل أن أفكر في عدم إشراك لاعب معين لتذهب شارة قيادة المنتخب إلى لاعب آخر، وتصرف النني بمنح الشارة لصلاح رائع جدا ويدل على أن هذا الثنائي ذو قيمة كبيرة للمنتخب".

محمد النني منتخب مصر أرسنال
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