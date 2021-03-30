المصري يخسر ظهيره أسبوعين بسبب الإصابة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 16:44

كتب : أيمن عيد

علاء عطا وشادي حسين في مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها علاء عطا ظهير أيمن المصري إصابته بتمزق في عضلة السمانة.

علاء عطا

النادي : المصري

المصري

وخضع اللاعب ظهر اليوم الثلاثاء لفحوصات في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية.

وكشفت الفحوصات إصابة عطا بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة السمانة, وهو الأمر الذي سيتسبب في غياب اللاعب لنحو أسبوعين على أقل تقدير.

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صرح بذلك الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، مضيفا أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية ليومين قبل البدء في البرنامج التأهيلي المكثف والذي سيستمر لنحو أسبوعين.

ويخضع عطا خلال برنامجه التأهيلي لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء في ممارسة تدريبات العدو الخفيف.

يذكر أن عطا شارك مع المصري في 7 مباريات هذا الموسم وصنع هدفا.

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