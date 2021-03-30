وكالة الأنباء الفرنسية: يويفا يتخذ قراره بشأن النظام الجديد لدوري الأبطال الشهر القادم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أنه سيتخذ قراره بشأن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، يوم 19 أبريل المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المنتظر أن يتغير نظام البطولة، حال الموافقة على تغيير النظام، بداية من عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن يويفا: "مستقبل مسابقات الأندية لما بعد 2024 سيكون أحد المواضيع التي ستتم مناقشتها يوم الأربعاء خلال اجتماع اللجنة التنفيذية".

وأضاف "القرار الرسمي بشأن هذه المسألة سيتخذ في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية" المقرر في 19 أبريل المقبل.

ومن المنتظر أيضا أن يشهد اجتماع 19 أبريل قرار يويفا بشأن يورو 2020، والمقررة الصيف المقبل، حيث سيسحب الاستضافة من أي مدينة تمتنع عن استقبال الجماهير بشكل قاطع في الملاعب بحسب نفس الوكالة.

ويشمل أحد التعديلات المحتملة زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 36 وتغيير نظام دور المجموعات المعتمد حاليا والذي يقسم الاندية الى ثماني مجموعات من أربعة فرق.

ووفقا للنظام المقترح، تخوض الأندية بطولة مصغرة في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات بدلاً من ست.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية: "تفضّل رابطة الاندية الاوروبية منح المقاعد الجديدة الى أبطال من دوريات أخرى، بينما هناك أيضا توجّه لمنحها لأندية وفقا لتصنيفها في الاتحاد القاري، والذي من شأنه أن يفضل الأندية التي تملك تاريخا في أوروبا، ولكنها تعاني محليا".