المصائب لا تأتي فرادى.. ارتفاع عدد حالات كورونا في منتخب بولندا قبل مواجهة إنجلترا

أعلن المنتخب البولندي يوم الثلاثاء إصابة لاعبين اثنين بفيروس كورونا، قبل مواجهة إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2022.

ويحل المنتخب البولندي ضيفا على نظيره الإنجليزي في ثالث جولات تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال يوم الأربعاء.

وقال جاكوب كفياتكوفسكي مدير منتخب بولندا عبر حسابه الشخصي على تويتر "لقد خضع لاعبو المنتخب لمزيد من فحوصات فيروس كورونا. للأسف جاءت نتيجة فحوص كاميل بيانتكوفسكي وجزيجوز كريكوفياك إيجابية".

وأضاف "العينة الخاصة بي جاءت إيجابية أيضا".

وبذلك ارتفع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا ضمن صفوف بولندا إلى 4 لاعبين، بعدما أصيب لاعب الوسط ماتيوز كليتش والحارس لوكاش سكوروبسكي بالفيروس الأسبوع الماضي.

وأتم مدير منتخب بولندا "باقي الفريق والجهاز الفني جاءت نتائج المسحات الخاصة بهم سلبية".

كان منتخب بولندا قد أعلن يوم الإثنين غياب نجمه وقائده روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة إنجلترا.

وتعرض نجم بايرن ميونيخ لإصابة في ركبته اليمنى خلال مشاركته ضد أندورا يوم الأحد في لقاء حسمته بولندا بثلاثة أهداف دون رد في التصفيات.

وسجل ليفاندوفسكي (32 عاما) هدفين ضد أندورا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 63.

وأشار بيان منتخب بولندا إلى أن علاج ليفاندوفسكي يحتاج من 5 إلى 10 أيام ولا يرغب الفريق في المخاطرة بإشراك اللاعب قبل أشهر من يورو 2020.

وأحرز ليفاندوفسكي 3 أهداف في أول جولتين من التصفيات وجمعت بولندا 4 نقاط بالتعادل مع المجر والفوز على أندورا.

وتحتل بولندا وصافة ترتيب المجموعة التاسعة بالتساوي مع المجر وبفارق نقطتين عن إنجلترا المتصدرة.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2022 بينما يخوض الوصيف ملحقا.

وسيأمل بايرن لحاق نجمه بمواجهتين هامتين أمام لايبزيج في الدوري (3 إبريل) وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا (7 إبريل).