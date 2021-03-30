مران الزمالك - استشفاء لـ الونش وجمعة وزيزو.. وكارتيرون يشيد باللاعبين

أدى محمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" تدريبات استشفائية على هامش مران الزمالك اليوم الثلاثاء.

بينما شارك بشكل عادي في المران كل من محمود عبد الرحيم "جنش" وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية قبل انطلاق المران، وذلك سعيا من المدرب باتريس كارتيرون للوصول إلى أعلى معدل من اللياقة البدنية وفقا لما ذكره موقع الزمالك.

وفي جلسة على هامش المران، أثنى كارتيرون على مجهود اللاعبين في التدريبات خلال الأيام الماضية، مطالبا إياهم بالتركيز في الفترة الحالية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مولودية الجزائر.

وأدى حراس المرمى تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

ويصل الثنائي التونسي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري إلى القاهرة عصر اليوم الثلاثاء بعد مشاركته مع نسور قرطاج في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وسيخضع ساسي لمسحة طبية مثل باقي لاعبي الزمالك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بينما يخضع الجزيري، الذي لا يشارك في دوري أبطال إفريقيا مع الفريق، لمسحة طبية احترازية.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين في ترتيب المجموعة الرابعة التي يتصدرها الترجي ورصيده 8 نقاط ويليه مولودية الجزائر ورصيده 6 نقاط.

وفي الجولة الأخيرة سيستضيف الزمالك فريق تونجيث السنغالي الذي جمع نقطة وحيدة.