سلة - الأهلي: نطالب بتطبيق اللائحة.. والأمر لا علاقة له بـ "أي من لاعبي الزمالك من الألعاب الأخرى"

شدد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في الأهلي، أن مجلس إدارة النادي حريص على العلاقة المتميزة مع الزمالك، ولكنه في الوقت نفسه يطالب بـ "تطبيق اللائحة" في أزمة قمة دوري السلة بين الفريقين.

وقال عبد القادر عبر الموقع الرسمي لناديه: "مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حريص على العلاقة المتميزة مع نادي الزمالك؛ لأن قيمتها أكبر من نتيجة مباراة في أي لعبة رياضية كانت".

وأردف "لا يجب أن تأخد الأمور أكبر من حجمها، بعد إلغاء مباراة السلة أمس الإثنين؛ نتيجة اقتحام جماهير الزمالك لملعب المباراة".

وشدد "الأمر كله يتلخص في الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من الاتحاد المصري لكرة السلة بتاريخ 21 مارس يؤكد فيه على أن جميع المباريات ستقام بدون حضور جماهيري. وحال مخالفة ذلك سيتم إلغاء المباراة".

واستدرك "عندما اقتحمت جماهير الزمالك صالة المباراة، طلب الجهاز الفني للأهلي بعد الرجوع إلي وأنا متواجد في ملعب المباراة بأن تطبق اللوائح، ويتم إخلاء الصالة من الجماهير لبدء اللقاء. وللأسف هذا لم يحدث، لذا قام المراقب بإلغاء المباراة بعد انتظار ما يزيد على الساعة ونصف الساعة".

وأوضح "طلب الجهاز الفني بتطبيق اللوائح لم يكن نتيجة لتدخل البعض من مجلس إدارة الأهلي الذي كان متواجدًا في الملعب؛ لأن هذا لم يحدث لا من قريب أو بعيد، بل هو نظام عمل ثابت في النادي منذ عشرات السنين. والقرار في مثل هذه المواقف للجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة العليا للنشاط الرياضي".

وأكمل "المطالبة بتطبيق اللوائح لم يكن بدافع تواجد أي من لاعبي الزمالك من الألعاب الأخرى بصالة المباراة؛ لأن هذه أمور لا ينظر إليها الأهلي ولا مسئولوه عند اتخاذ أي قرار، بل كان السند في ذلك هو الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي من اتحاد كرة السلة، وأكد فيه على الرفض القاطع لأي حضور جماهيري في كافة المباريات، وتفويض المراقب في إلغاء أي مباراة حال المخالفة".

وأتم "النادي أرسل خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة السلة؛ لحفظ حقوق الأهلي، وتطبيق اللوائح على الجميع. مثل هذه الأمور في الغالب لا تحتاج إلى تفسير؛ لأن كل الوقائع المماثلة والتي جرت في السابق قام اتحاد السلة باحتساب نتيجة المباراة ضد الفريق الذي تجاوزت جماهيره، ولمصلحة الفريق المنافس. ولكن يبقى في النهاية هو ضرورة احترام اللوائح وتنفيذها لضمان العدالة والحفاظ على حقوق كل الأندية".

مباراة الزمالك والأهلي في دوري السلة أُلغيت بواسطة مراقب المباراة بسبب حضور الجماهير في المدرجات، أمر تمنعه لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة.