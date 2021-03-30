نقل مباراتي تشيلسي ضد بورتو إلى إسبانيا

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراتي تشيلسي وبورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى إسبانيا.

وسيستضيف ملعب رامون سانشيث بيثخوان في مدينة إشبيلية مباراتي الفريقين في 7 و13 إبريل.

ونقل يويفا المباراتين بسبب قيود السفر بين إنجلترا والبرتغال بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وسيلعب الفائز بالمواجهة في نصف النهائي ضد ليفربول أو ريال مدريد.

بينما الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان سيلاقي مانشستر سيتي أو دورتموند.

وتفوق تشيلسي على أتليتكو مدريد في الدور ثمن النهائي، لعب الذهاب في رومانيا واستضاف الإياب في ملعبه بلندن.

ونقل يويفا مباريات عديدة بسبب قيود السفر بين بعض بلدان أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

دوري أبطال أوروبا
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