لو فيجارو: محاكمة بنزيمة أكتوبر المقبل.. مهدد بالسجن 5 سنوات

قال تقرير فرنسي إن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، سيحاكم أمام محكمة فرساي بين يوم 20 و22 أكتوبر المقبل.

وأوضحت جريدة لو فيجارو، أن بنزيمة مهدد بالسجن 5 سنوات، وغرامة 75 ألف يورو، في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماثيو فالبوينا.

وتعود القضية لعام 2015، حيث اتهمت المحكمة بنزيمة، بمحاولة ابتزاز زميله بشريط جنسي.

وبحسب المدعي العام في فرنسا يشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وأفاد مكتب المدعي العام أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضا.