رايولا: فيرجسون اعتاد سماع "نعم سيدي".. حين يهاجمني فهذا أفضل ثناء علي

رد مينو رايولا، وكيل أعمال العديد من نجوم كرة القدم منهم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، على سير أليكس فيرجسون أيقونة التدريب في النادي الإنجليزي.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وصرح رايولا في وقت سابق أن بوجبا سيرحل عن يونايتد، وهو ما لم يعجب فيرجسون الذي اتهم الأول بالتأثير على اللاعب الفرنسي.

وقال رايولا لشبكة ذا أثلتيك الإنجليزية:"حين ينتقدني فيرجسون، فهذا أكبر ثناء قد يمنحه أحد لي. فيرجسون اعتاد أن يقول الناس له: نعم سيدي. نعم سيدي. نعم سيدي. نعم سيدي".

وواصل "كل ما علي قوله إنه حين رحل فيرجسون عن يونايتد، ملاك النادي أبلغوني أنني كنت على صواب بإعادة بوجبا للفريق، لم أرد رحيله إلى ناد آخر. فيرجسون لم يؤمن ببوجبا".

واستمر "لذا حين يقول فيرجسون عني: لا أحبه، فهذا أكبر ثناء يمكنني تلقيه. وكأن سيب بلاتر (الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم) يقول: لا أحبه. هذا رائع، لا أهتم بما يقوله فيرجسون".

وعن تأثير ما قاله عن علاقته بيونايتد، صرح رايولا "لا أهتم تماما إن كنت لن أمنح يونايتد لاعبا آخر مستقبلا. لست في أيديهم. أعمل لنفسي. نهتم فقط باللاعبين. وطالما أن اللاعبين يحبوننا، تفعل ما عليك فعله".

في 2012 وقبل عام من رحيل فيرجسون عن يونايتد، ترك بوجبا الأخير وانتقل إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وبعد تألقه بقميص فريق السيدة العجوز على مدار 4 مواسم، أراد يونايتد استعادة لاعبه السابق، فدفع 105 ملايين يورو في 2016 لضم بوجبا (28 عاما).

ويمتد عقد بوجبا مع يونايتد إلى 2022.

ولم يظهر بوجبا بمستوى توقعه جمهور يونايتد، تعرض لانتقادات كثيرة، وقد ينتهي مشواره قريبا مع فريق الشياطين الحمر.

وشارك بوجبا في 194 مباراة مع يونايتد وسجل 37 هدفا وأرسل 36 تمريرة حاسمة.

توج مع الفريق بثلاثة ألقاب.