ميدو: لولا شجاري مع شحاتة لصرت ثاني أكبر هداف لـ منتخب مصر

يرى أحمد حسام "ميدو" مهاجم مصر السابق أن مشاركته في عدد قليل من المباريات مع منتخب الفراعنة حرمه تسجيل مزيد من الأهداف ليكون ضمن أكبر هدافي الفريق.

وأحرز ميدو 19 هدفا لمنتخب مصر في 50 مباراة وترتيبه رقم 11 في قائمة أكثر من سجلوا للفراعنة بالتساوي مع أحمد بلال ومحمد ناجي "جدو".

وقال ميدو عبر قناة النهار:"خضت نصف مسيرة مع منتخب مصر، منذ كنت في الـ23 من عمري لم أخض مباريات كثيرة مع الفريق".

وواصل "منذ شجاري مع حسن شحاتة، لم أشارك كثيرا. لولا هذا الشجار لكنت ثاني أكثر من سجل للفريق خلف حسام حسن".

وأضاف "كنت سأسجل ما يقرب من 53 هدفا في أكثر من 100 مباراة".

وكان الراحل المخضرم حسن الشاذلي ثاني أكثر من سجل في تاريخ منتخب مصر برصيد 42 هدفا خلف الأيقونة حسام حسن صاحب الـ68 هدفا.

لكن محمد صلاح نجم ليفربول اقتنص الوصافة من الشاذلي ووصل إلى هدفه رقم 43 مع الفراعنة بعد تسجيله مرتين ضد جزر القمر يوم الإثنين في لقاء حسمته مصر بأربعة أهداف دون رد في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وقال ميدو عن صلاح:"هو أفضل لاعب في تاريخ مصر، يليه حسام حسن".

بعد شجار ميدو الشهير مع شحاتة في لقاء مصر والسنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا 2006، شارك الأول في 8 مباريات مع الفراعنة ولم يسجل.