طبيب المنتخب يكشف ما حدث مع أيمن أشرف وحمدي فتحي.. ويعلق على واقعة صلاح والجمهور

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر سبب عدم اشتراك أيمن أشرف لاعب الفريق في أي من مباراتيه ضد كينيا وجُزر القمُر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

كما تحدث أبو العلا عن سبب إصابة حمدي فتحي واستبعاد ثلاثي بيراميدز رمضان صبحي وأحمد توفيق ومحمد حمدي، وما حدث مع محمد صلاح عقب لقاء جُزر القُمر من اقتحام بعض الجماهير لأرضية استاد القاهرة لالتقاط الصور معه.

وكل ما يلي على لسان محمد أبو العلا في حديثه عبر قناة "صدى البلد".

عن أيمن أشرف

أتواصل مع الأندية قبل ضم اللاعبين وقيل لي إنه يعاني من خشونة لكنه سيكون لائقا للعب ضد فيتا كلوب مع الأهلي.

عرفنا أن حالة أيمن مستقرة فيما طلبنا فحص محمد شريف بعد إصابته ضد فيتا كلوب.

في المران الأول معنا شعرنا أن أيمن ليس بخير وبدأت حالته تتحسن وكان هناك تأكيد منا أنه لن يشارك إلا لو تماثل للشفاء كليا، ووصلنا لـ9 أيام لا يتدرب فيهم أيمن بعد ذلك وحسام البدري كان رأيه بعد حتى لو كان لائقا طبيا للمشاركة ضد جُزر القُمر فلن يكون لائقا فنيا لذا قررنا أن يعود للأهلي ليعمل على استكمال فترة علاجه.

عن حمدي فتحي

سقط على كوعه وكان هناك كدمة وشعرنا أن هناك جزع في الرباط الداخلي للكوع وأبلغت حسام البدري أنه يستطيع إكمال اللقاء ضد كينيا.

بعدها بدقائق تعرض لاصطدام جديد في مكان جديد في ذراعه ولكنه نفس الذراع وحدثت إصابته الكبيرة وهناك في كينيا لم تكن هناك إمكانية لعمل المزيد من الإجراءات.

عن ثلاثي بيراميدز

اتصل بي رمضان صبحي عقب مباراة فريق بيراميدز ضد نامونجو في تنزانيا وأبلغني بإصابته في العضلة الخلفية وأبلغت البدري بإصابة الثلاثي بعد علمي بترشيحهم للانضمام للمنتخب.

وقلت لرمضان ستعود إلى مصر وأجري لك أشعة رنين، وأحمد توفيق أجرينا معه الأمر ذاته، ولم أستطع التواصل مع محمد حمدي لكنني تواصلت مع الطبيب الذي أجرى الأشعة له وعرفت كافة التفاصيل.

تحدثت مع طبيب بيراميدز مصطفى المنيري وعرفت التشخيص المبدئي.

لذا كان رؤيتي الطبية أن الثلاثي ليس لائقا للانضمام لمعسكر المنتخب.

عن محمد صلاح

الفقاعة الطبية المسؤول عنها هي الفندق والحافلة للمنتخب ونحاول السيطرة على كافة الأمور لكن تحدث بعض الأخطاء أحيانا.

أجرينا مسحة طبية يوم الأحد وربما نجري مسحة جديدة له قبل السفر إلى إنجلترا ودون الدخول في تفاصيل الوضع مطمئن وفقا لنتائج التحاليل التي أجريناها قبل المباراة.

ما حدث مع صلاح عقب مباراة جُزر القُمر خطأ كبير جدا ولا أعرف من هؤلاء ومن أين أتوا، من المفترض أن الملعب خال تماما من الجماهير لكن في النهاية هم وصلوا وحدث ما حدث.