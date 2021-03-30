مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني يعمل على إيصال فكره للاعبين

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 01:00

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أسوان

أبدى حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، تفاؤله فيما يخص الفترة المقبلة للفريق.

وصرّح إبراهيم عبر FilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يركز على أن يحافظ اللاعبون على حماسهم الحالي خلال المباريات الرسمية".

وأضاف: "نسعى حاليا إلى أن يستوعب اللاعبون فكر الجهاز الفني الذي يريد تطبيقه".

وتابع: "أول مباراتين في المسابقة ستظهران مدى استيعاب اللاعبين لفكر الجهاز الفني".

وأكمل: "هناك العديد من الأمور التي نحتاج إلى الانتهاء منها مثل اللائحة وغيرها من الملفات التي تخص اللاعبين حتى نركز في استعدادتنا".

وأتم: "ننتظر مساندة الجمهور دائما حتى نحقق ما نتمانه ونخرج الإسماعيلي من أزمته الحالية"

الإسماعيلي
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