مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني يعمل على إيصال فكره للاعبين
الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 01:00
كتب : ياسر الشريف
أبدى حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، تفاؤله فيما يخص الفترة المقبلة للفريق.
وصرّح إبراهيم عبر FilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يركز على أن يحافظ اللاعبون على حماسهم الحالي خلال المباريات الرسمية".
وأضاف: "نسعى حاليا إلى أن يستوعب اللاعبون فكر الجهاز الفني الذي يريد تطبيقه".
وتابع: "أول مباراتين في المسابقة ستظهران مدى استيعاب اللاعبين لفكر الجهاز الفني".
وأكمل: "هناك العديد من الأمور التي نحتاج إلى الانتهاء منها مثل اللائحة وغيرها من الملفات التي تخص اللاعبين حتى نركز في استعدادتنا".
وأتم: "ننتظر مساندة الجمهور دائما حتى نحقق ما نتمانه ونخرج الإسماعيلي من أزمته الحالية"