مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز الفني يعمل على إيصال فكره للاعبين

أبدى حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، تفاؤله فيما يخص الفترة المقبلة للفريق.

وصرّح إبراهيم عبر FilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يركز على أن يحافظ اللاعبون على حماسهم الحالي خلال المباريات الرسمية".

وأضاف: "نسعى حاليا إلى أن يستوعب اللاعبون فكر الجهاز الفني الذي يريد تطبيقه".

وتابع: "أول مباراتين في المسابقة ستظهران مدى استيعاب اللاعبين لفكر الجهاز الفني".

وأكمل: "هناك العديد من الأمور التي نحتاج إلى الانتهاء منها مثل اللائحة وغيرها من الملفات التي تخص اللاعبين حتى نركز في استعدادتنا".

وأتم: "ننتظر مساندة الجمهور دائما حتى نحقق ما نتمانه ونخرج الإسماعيلي من أزمته الحالية"