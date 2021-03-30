إبراهيم عبد الله: ما حدث في مباراة السلة مهزلة.. كنا ننتظر معاملة بالمثل من الأهلي

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 00:32

كتب : FilGoal

كرة سلة الأهلي والزمالك - الصورة من الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة السلة

انتقد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك ما فعله الأهلي بعدما رفض اللعب ضد الفريق الأبيض في دوري كرة السلة بحضور جماهير القلعة البيضاء.

وتم إلغاء مباراة الزمالك والأهلي في الجولة 11 لدوري السلة بعد حضور الجماهير وهو ما يتعارض مع لائحة اتحاد كرة السلة.

وقال إبراهيم عبد الله لقناة "أون تايم سبورتس 2": "ما حدث مهزلة ولن نقبل بها وتقدمنا باحتجاج لاتحاد كرة السلة لإصراره على خروج جماهير الزمالك بناء على توجيهات من نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي".

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وشدد "تعلمنا في الزمالك أن نحترم كرم الضيافة لكن لا نحترم التجاوز".

وأوضح "حين لعبنا مباراة الدور الأول على صالة الأهلي كان هناك حضورا جماهيريا لكن الإدارة الفنية للأهلي طلبوا من الزمالك السماح بحضور الجماهير على أن تكون المعاملة بالمثل".

وتابع "لماذا لم يتم إلغاء مباراة الاتحاد والزمالك التي شهدت حضور جماهير؟".

وأكد "كان هناك إصرارا من نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي على أن يخرج شيكابالا من الملعب".

واستمر "المباراة ستساعد في صالة الزمالك بقرار من مراقب المباراة لأنه غير حيادي".

وواصل "أثق في عدالة اتحاد كرة السلة لأن هذا حق الزمالك ولن أتنازل عنه".

وأتم "القرار الصادر بعدم حضور الجماهير يُطبق على الجميع وليس الزمالك فقط".

الزمالك الأهلي إبراهيم عبد الله
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