الدرندلي: مباراة المريخ دون حضور جماهيري حتى الآن.. ولهذا يسافر الأهلي بطائرة خاصة

الثلاثاء، 30 مارس 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي - مران الأهلي بالإمارات

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي على أن مباراة فريقه ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا ستقام دون حضور جماهيري حتى الآن.

ويلعب الأهلي ضد المريخ في السودان يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة للبطولة الإفريقية.

وقال الدرندلي لقناة "أون تايم سبورتس 2": "المباراة لن تقام بحضور جماهيري حتى الآن".

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وعن سفر الأهلي بطائرة خاصة للسودان، قال: "هذا الأمر مريح للاعبين ويجعلنا نتفادى الإرهاق".

وأضاف "السفر للسودان لا يأخذ فترة كبيرة لكننا لا نرغب في أن نتشارك نفس الطائرة مع أي فرد قد يكون مصاب بفيروس كورونا، لهذا نوفر الحماية للاعبين ونحافظ على وقت الفريق".

وشدد "سنعود للقاهرة عقب المباراة مباشرة".

وعن تغيير موعد مران الأهلي في السودان من الخميس للجمعة، قال: "هذا بسبب موعد مباراة الهلال وصنداونز".

وعن الاعتذار عن عدم مشاركة فريق الطائرة في بطولة إفريقيا التي ستقام في تونس، قال: "فيروس كورونا منتشر بكثرة في تونس، ونرغب في حماية لاعبي الفريق".

وأكمل "نسير بشكل جيد في الفترة الحالية ولا نريد أن نذهب ونعود من هناك ونحن نشعر بالندم".

وتحول للحديث عن وضع النادي المالي "لا مساس بأي مكافأت للعاملين. كل عامل يحصل على راتبه كما هو بالإضافة لمكافأت الفوز بالدوري وإفريقيا".

وأتم "الأهلي يخطط لإنشاء فرع في الإسكندرية".

الأهلي خالد الدرندلي دوري أبطال إفريقيا
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