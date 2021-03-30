أحمد أيمن منصور: راض عن نفسي.. وأنقذ ما يطلبه البدري

أوضح أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ومنتخب مصر عن التعليمات التي حصل عليها خلال مباراة كينيا في تصفيات إفريقيا.

وشارك منصور ضد كينيا في الجولة الخامسة في تصفيات إفريقيا، وهي المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.

وقال أحمد أيمن منصور لقناة "أون تايم سبورتس 2": "راض عن نفسي لكن لا يوجد شخص لا يخطئ".

وأضاف "ألعب كقلب دفاع لكن حين يطلب مني حسام البدري أن ألعب في مركز مختلف عن مركز يجب علي تنفيذ الأمر وهذا شيء جيد".

وشدد "قدمت ما طُلب مني وكنت ألعب كقلب دفاع ثالث ولا ظهير، فأنا أنفذ ما يطلبه مني المدير الفني".

وأتم عن الفوز على جُزر القٌمر "حين تكون في ملعبك تقدم كل ما لديك والجميع كان لديه الإصرار لكي نختتم المجموعة في المركز الأول".

واختتم المنتخب مباريات المجموعة بالفوز على جُزر القٌمر بنتيجة 4-0 في الجولة السادسة.