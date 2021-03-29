مدرب منتخب مصر: الجهاز الفني بشر يتعلم من أخطائه.. نريد تحقيق أهداف الجميع بوجهة نظرنا

أبدى أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر رضاه عن الفوز الذي تحقق على جُزر القُمر برباعية دون رد يوم الإثنين في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتحدث أحمد أيوب عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "فوز هام يعطي مزيدا من الثقة للاعبين والجمهور كذلك".

وواصل "أشركنا عناصر جديدة في المباريات لإكسابهم الخبرات وهذه من بين المكاسب التي تحققت في اللقاء".

ورد المدرب العام لمنتخب مصر على الانتقادات التي يتعرض لها الجهاز الفني بقيادة حسام البدري قائلا: "أي مدرب يريد الفوز وبأداء جيد ونحن بشر طبيعي أن تحدث أخطاء ونتعلم منها ونتحسن".

وأتم "لكن في النهاية لا نستطيع إرضاء الجميع لكننا هنا لتحقيق أهداف يتمناها الجميع بوجهة نظر الجهاز الفني وليس وجهة نظر أشخاص غيره".

وتأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا بعدما تصدر المجموعة السابعة في التصفيات ورافقه للبطولة جُزر القُمر.