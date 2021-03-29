إسلام عيسى: قرار مشاركتي مع المنتخب يعود للبدري

الإثنين، 29 مارس 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - بيراميدز ونكانا

عبر إسلام عيسى لاعب بيراميدز عن سعادته بتواجده في معسكر منتخب مصر بالفترة الحالية.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

مصر

وقال إسلام عيسى لقناة "أون تايم سبورتس 2": "تلقيت الخبر قبل إعلان القائمة، وكنت سعيدا للغاية".

وأضاف "اللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال مباراتي كينيا وجُزر القُمر وكانوا رجالا".

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وشدد "تواجدي في منتخب مصر شرف كبير لي وأي لاعب يتمنى أن يتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده".

وأوضح "مشاركتي تعود لحسام البدري ومدى احتياجاته خلال المباراة".

وأتم "تعاهدنا أن نلعب بأداء جيد، الأداء كان مبشرا وأي فريق سيأتي لمواجهتنا سيخشى المنتخب".

إسلام عيسى منتخب مصر حسام البدري
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