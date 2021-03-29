البدري: تصرف النني مع صلاح يدل على قيمته الكبيرة.. وكيف أضحك في وقت العمل

أشاد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بمحمد النني لاعب وسط الفراعنة بعد الفوز على جزر القمر.

محمد النني النادي : أرسنال مصر

وسجل النني هدف مصر الأول في الفوز برباعية على جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال حسام البدري عبر قناة أون تايم سبورتس: "اعتدنا على أن الرد يكون في الملعب وهذا ما أظهرناه في المباراة، والآن سنبدأ الاستعداد للمشوار الأصعب وهو تصفيات كأس العالم".

وأضاف "النني كان يريد الخروج للإعلام لتوضيح الموقف أنه لا يوجد أي أزمة ولكني طالبته بالتركيز وعدم الانصات للشائعات".

وأكمل لا أعرف من يطلق هذه الشائعات وما الهدف من ورائها".

وأشار "من المستحيل أن أفكر في عدم إشراك لاعب معين لتذهب شارة قيادة المنتخب إلى لاعب آخر، وتصرف النني بمنح الشارة لصلاح رائع جدا ويدل على أن هذا الثنائي ذو قيمة كبيرة للمنتخب".

وواصل "منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في خط الهجوم ولكن لم نصل للمستوى الذي أريده حتى الآن وأثق في قدرة اللاعبين على الوصول للمستوى الذي أتمناه".

وشدد "قدري التواجد في أمكان بها ضغط ومسؤولية كبيرة مثل النادي الأهلي أو منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "أتعجب من الذين يقولون إنني لا أضحك، أنا أضحك باستمرار ولكن في الملعب صعب أن أضحك لأن هذا مكان العمل".