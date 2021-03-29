البدري: تصرف النني مع صلاح يدل على قيمته الكبيرة.. وكيف أضحك في وقت العمل

الإثنين، 29 مارس 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد النني

أشاد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بمحمد النني لاعب وسط الفراعنة بعد الفوز على جزر القمر.

محمد النني

النادي : أرسنال

مصر

وسجل النني هدف مصر الأول في الفوز برباعية على جزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال حسام البدري عبر قناة أون تايم سبورتس: "اعتدنا على أن الرد يكون في الملعب وهذا ما أظهرناه في المباراة، والآن سنبدأ الاستعداد للمشوار الأصعب وهو تصفيات كأس العالم".

أخبار متعلقة
رئيس الزمالك: تواجد نجوم كرة القدم لم يستدع اختلاق أزمة.. نستغرب موقف الأهلي الجزائر تختتم تصفيات إفريقيا بخماسية.. ومهاجم المصري ينصر الكونغو الديمقراطية البدري: أنا مظلوم.. أواجه صعوبات غير مسبوقة

وأضاف "النني كان يريد الخروج للإعلام لتوضيح الموقف أنه لا يوجد أي أزمة ولكني طالبته بالتركيز وعدم الانصات للشائعات".

وأكمل لا أعرف من يطلق هذه الشائعات وما الهدف من ورائها".

وأشار "من المستحيل أن أفكر في عدم إشراك لاعب معين لتذهب شارة قيادة المنتخب إلى لاعب آخر، وتصرف النني بمنح الشارة لصلاح رائع جدا ويدل على أن هذا الثنائي ذو قيمة كبيرة للمنتخب".

وواصل "منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في خط الهجوم ولكن لم نصل للمستوى الذي أريده حتى الآن وأثق في قدرة اللاعبين على الوصول للمستوى الذي أتمناه".

وشدد "قدري التواجد في أمكان بها ضغط ومسؤولية كبيرة مثل النادي الأهلي أو منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "أتعجب من الذين يقولون إنني لا أضحك، أنا أضحك باستمرار ولكن في الملعب صعب أن أضحك لأن هذا مكان العمل".

حسام البدري النني
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد أيمن منصور: راض عن نفسي.. وأنقذ ما يطلبه البدري 9 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
معوض: يجب على لاعبي منتخب مصر الاستمرار في تقديم كرة قدم سهلة 11 دقيقة | منتخب مصر
مدرب منتخب مصر: الجهاز الفني بشر يتعلم من أخطائه.. نريد تحقيق أهداف الجميع بوجهة نظرنا 15 دقيقة | منتخب مصر
وكيل النني: اللاعب كان يمر بفترة صعبة بسبب الشائعات.. ويقترب من التجديد مع أرسنال 20 دقيقة | منتخب مصر
إسلام عيسى: قرار مشاركتي مع المنتخب يعود للبدري 21 دقيقة | منتخب مصر
البدري: تصرف النني مع صلاح يدل على قيمته الكبيرة.. وكيف أضحك في وقت العمل 27 دقيقة | منتخب مصر
رئيس الزمالك: تواجد نجوم كرة القدم لم يستدع اختلاق أزمة.. نستغرب موقف الأهلي 42 دقيقة | مصر
الجزائر تختتم تصفيات إفريقيا بخماسية.. ومهاجم المصري ينصر الكونغو الديمقراطية ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك