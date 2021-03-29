الجزائر تختتم تصفيات إفريقيا بخماسية.. ومهاجم المصري ينصر الكونغو الديمقراطية

اختتم منتخب الجزائر مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 باكتساحه لضيفه بوتسوانا بخماسية دون رد.

واستضاف منتخب الجزائر منافسه بوتسوانا في ملعب مصطفى تشاكر اليوم الإثنين في إطار منافسات المجموعة السادسة.

افتتح مهدي زفان أهداف المباراة في الدقيقة 24 وأضاف سفيان فيجولي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وسجل رياض محرز الهدف الثالث لمحاربي الصحراء في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وأضاف بغداد بونجاح الهدف الرابع لمنتخب الجزائر في الدقيقة 72.

وأتم فريد بولاية خماسية الجزائر بهدف في الدقيقة 88.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت فاز منتخب زامبيا على مضيفه زيمبابوي بهدف دون رد.

سجل الهدف باتسون داكا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة وصل منتخب الجزائر للنقطة 14 في صدارة المجموعة الثامنة فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الثاني بثماني نقاط.

وكان كلا المنتخبين ضمنا التأهل قبل الجولة الأخيرة.

واحتل منتخب زامبيا المركز الثالث بسبع نقاط يليه بوتسوانا رابعا بأربع نقاط.

المجموعة الرابعة

وفي منافسات المجموعة الرابعة فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على ضيفه جامبيا بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد كازادي كاسينجو مهاجم المصري ومنتخب الكونغو من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وفاز منتخب أنجولا على ضيفه الجابون بهدفين دون رد.

سجل مانويل كافومانا الهدف الأول في الدقيقة 63 وأضاف لويدي أوجوستو الهدف الثاني لأصحاب الأرض عقب ست دقائق.

بتلك النتائج تصدر منتخب جامبيا المجموعة بعشرة نقاط بفارق الأهداف المسجلة عن الجابون وتأهلا سويا لأمم إفريقيا.

فيما احتل منتخب الكونغو الديقراطية المركز الثالث بتسع نقاط يليه أنجولا بأربع نقاط.

المجموعة الثانية

وفاز منتخب بوركينا فاسو على منافسه جنوب السودان بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد بيرتراند تراوري في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة رد للاعب بوركينا شارك كابوري في الدقيقة 80 عقب حصوله على إنذارين.

وتصدر منتخب بوركينا المجموعة بـ12 نقطة يليه مالاوي بعشرة نقاط ثم أوغندا بثماني نقاط وأخيرا جنوب السودان بثلاث نقاط.