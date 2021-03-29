رونالدو: أعتذر لكل الأمهات بسبب ما فعلته في 2002

الإثنين، 29 مارس 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

رونالدو نازاريو

كشف رونالدو نازاريو أسطورة البرازيل، عن سبب قيامه بقصة الشعر الغريبة في نهائيات كأس العالم 2002.

رونالدو خطف الأنظار بقصته الغريبة، وبأهدافه الثمانية التاريخية التي أمّنت اللقب العالمي الخامس لراقصي السامبا.

وصرّح رونالدو عبر مجلة Sports Illustrated الأمريكية: "قصة شعري كانت مريعة".

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وأضاف مازحا: "أعتذر لكل الأمهات اللاتي رأين أبنائهن يقومون بنفس تسريحة الشعر".

وكشف: "تعرضت لإصابة خلال البطولة وأردت شغل وسائل الإعلام البرازيلية حتى لا تتحدث عنها، فقمت بقص شعري بتلك الطريقة".

وأتم: "عندما رآني زملائي قالوا لي إنها تسريحة مريعة، احلق هذا الشعر، لكني تركتها وعندما شاهدها الصحفيون نسيوا تماما أمر الإصابة".

وسجّل رونالدو هدف انتصار البرازيل على تركيا في نصف النهائي، قبل سجل هدفي الفوز على ألمانيا في نهائي النسخة التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.

رونالدو نازاريو البرازيل
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