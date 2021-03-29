سلة – إقامة بطولة إفريقيا للأندية في مايو بمشاركة الزمالك تحت رعاية NBA

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، عن إقامة بطولة إفريقيا للأندية برعاية NBA في 16 مايو المقبل بمشاركة الزمالك كممثل عن مصر.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين.

وسيتم تقسيم الأندية المشاركة إلى 3 مجموعات ليخوض كل فريق 3 مباريات، وسيتأهل أفضل 8 فرق في دور المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب.

وكان من المقرر إقامة البطولة في مارس 2020، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا.

الفرق المشاركة هي:

الزمالك (مصر)

المجمع البترولي (الجزائر)

أتليتكو لواندا (أنجولا)

القوات المسلحة والشرطة (الكاميرون)

الشرطة (مدغشقر)

الشرطة الوطنية (مالي)

جمعية السلاوية (المغرب)

فيروفياريو دي مابوتو (موزمبيق)

ريفرز هوبرز (نيجيريا)

باتريوتس (رواندا)

دوان (السنغال)

الاتحاد المنستيري (تونس)