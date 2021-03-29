سلة – إقامة بطولة إفريقيا للأندية في مايو بمشاركة الزمالك تحت رعاية NBA

الإثنين، 29 مارس 2021 - 22:38

كتب : FilGoal

الزمالك يمثل مصر في بطولة إفريقيا للسلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، عن إقامة بطولة إفريقيا للأندية برعاية NBA في 16 مايو المقبل بمشاركة الزمالك كممثل عن مصر.

وتقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريقا إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين.

وسيتم تقسيم الأندية المشاركة إلى 3 مجموعات ليخوض كل فريق 3 مباريات، وسيتأهل أفضل 8 فرق في دور المجموعات إلى مرحلة خروج المغلوب.

أخبار متعلقة
مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا مدرب سلة الزمالك لـ في الجول: مدربو الأهلي أخبروني أن إدارة الفريق لا ترغب في لعب المباراة كرة سلة - إلغاء قمة الزمالك والأهلي بعد "اقتحام الجماهير للصالة" كرة سلة – الزمالك والاتحاد والجزيرة في الصدارة.. والأهلي يتقدم

وكان من المقرر إقامة البطولة في مارس 2020، لكنها تأجلت بسبب فيروس كورونا.

الفرق المشاركة هي:

الزمالك (مصر)

المجمع البترولي (الجزائر)

أتليتكو لواندا (أنجولا)

القوات المسلحة والشرطة (الكاميرون)

الشرطة (مدغشقر)

الشرطة الوطنية (مالي)

جمعية السلاوية (المغرب)

فيروفياريو دي مابوتو (موزمبيق)

ريفرز هوبرز (نيجيريا)

باتريوتس (رواندا)

دوان (السنغال)

الاتحاد المنستيري (تونس)

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجزائر تختتم تصفيات إفريقيا بخماسية.. ومهاجم المصري ينصر الكونغو الديمقراطية 10 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
رونالدو: أعتذر لكل الأمهات بسبب ما فعلته في 2002 26 دقيقة | أمريكا
سلة – إقامة بطولة إفريقيا للأندية في مايو بمشاركة الزمالك تحت رعاية NBA 43 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا ساعة | رياضات أخرى
أجويرو: جماهير سيتي ستظل في قلبي.. وأواجه التحديات الجديدة بنفس الشغف والاحترافية ساعة | الدوري الإنجليزي
"انتهت رحلة الأيقونة".. سيتي يعلن رحيل أجويرو بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
البدري: أنا مظلوم.. أواجه صعوبات غير مسبوقة 2 ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
الابن يكمل مسيرة الأب وإنجازات صلاح ضمن 15 رقما من اكتساح مصر لـ جزر القُمر 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك