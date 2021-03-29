مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا

نفى أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة في الأهلي، أن يكون امتناع فريقه عن مواجهة الزمالك بسبب وجود محمود عبد الرازق شيكابالا في المدرجات.

مباراة الزمالك والأهلي في دوري السلة أُلغيت بواسطة مراقب المباراة بسبب حضور الجماهير في المدرجات، أمر تمنعه لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وصرّح توفيق لـ FilGoal.com: "تعرضنا لظروف وأجواء صعبة للغاية داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "صُدمنا بوجود هذا العدد من الجماهير المتحفزة ضدنا والتي وجّهت هتافات معادية وبعضها خارج عن النص تجاه إدارة الأهلي الموجودة في المدرجات".

وتابع: "صممت منذ اللحظة الأولى على تطبيق لائحة اتحاد السلة وموقفنا كان مثل موقف الإدارة، ما يردده جهاز الزمالك عن أن الفريق وافق على خوض المباراة بينما رفضت الإدارة هو غير صحيح".

وأكمل: "لم أر شيكابالا إلا بعد قرار إلغاء المباراة وهو يلتقط الصور مع لاعبي فريق الزمالك، لم تكن أزمتنا أبدا في حضوره، بل ذلك أمر عادي لأنه شخص رياضي، لا أعلم من أين جاءت فكرة أننا رفضنا اللعب بسببه أو خوفًا منه، هل هذا كلام منطقي؟".

وأضاف: "كنا مستعدين تماما للعب المباراة ولدينا طموح الفوز وظللنا في الملعب لمدة 90 دقيقة كاملة منتظرين بدء اللقاء، لكن الحكام والمراقب كانوا أصحاب قرار الإلغاء".

وأشار: "من الطبيعي التمسُك بقرار اللعب دون جمهور من جانبنا وتطبيق اللائحة التي نلتزم بها وسبق أن تعرضنا لعقوبات الموسم الحالي والماضي بسبب مخالفة اللوائح".

وأكد: "لن نتنازل عن احتساب النتيجة لصالحنا لأن هذا حقنا".

وشدد: "ظللنا وقتا طويلا عقب قرار الإلغاء من أجل تأمين خروجنا وعودتنا للنادي الأهلي".

وأوضح: "حضور جمهور الأهلي للقاء الدور الأول؟ كان ذلك قبل إقرار لائحة 21 مارس التي منعت حضور الجمهور خصوصا في ملعب الزمالك بعد أحداث مباراة سموحة".

وأتم: "من حقي تماما الحفاظ على حقوق فريقي وامتناعي عن لعب المباراة في مصلحة فريقي لأنه ينفذ لائحة اتحاد السلة".

كما تواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول في الأهلي تحفظ على ذكر اسمه، والذي صرّح بدوره: "كل ما يقال عن رفض أعضاء إدارة الأهلي المتواجدين إقامة المباراة بسبب شيكابالا هو محض افتراء".

وأضاف المصدر: "هذا كلام لا يمكن تصديقه أو قبوله لأن من المستحيل أن يتعامل مجلس إدارة الأهلي بهذه العقلية".

وأتم: "إدارة الأهلي تمسكت بقرار الجهاز الفني واللاعبين بتطبيق لائحة اتحاد السلة التي تنص على عدم تواجد الجماهير، وانتظر الفريق لمدة ساعة ونصف لحل الأزمة حتى اضطر الحكام والمراقبون إلى إلغاء اللقاء بعد فشل محاولات إقامته".