البدري: أنا مظلوم.. أواجه صعوبات غير مسبوقة

الإثنين، 29 مارس 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر

يشعر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بالظلم الشديد للغاية على حد تعبيره.

وصرح البدري لإذاعة "الشباب والرياضة" قائلا: "النقد مقبول لكن عندما يتم التوجيه بشكل مركز لأسباب شخصية، أعلمها جيدا، وبعض الإعلاميين يتصورون أنهم مخترقون لصفوف المنتخب ويتطرقون لأخطاء ومشاكل اللاعبين، يبقى الأمر مرفوضا تماما".

وأضاف "عملك الإعلامي يتطلب الاجتهاد، ولكن بهذا الشكل غير مقبول على الإطلاق".

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وتابع "الجوهري وحسن شحاتة اسمان كبيران، لكن حسام البدري مظلوم جدا، لا توجد فترة بها مثل هذا الكم من الصعوبات الحالية، من يتحدث بصدق ونية جيدة، هو من يتطرق إلى هذه العقبات، أعاني من صعوبات شديدة وغير مسبوقة".

واستطرد "لن أتطرق لتفاصيل، لكن نحتاج لوقت، صرحت مبكرا أن هناك ظروف صعبة من ارتباك عالمي وتجمع سريع للاعبين على فترات متباعدة ومواعيد وصول المحترفين متفاوتة".

وشدد "لم أكن راضيا عن الأداء أمام كينيا، بعد الهدف المبكر تسرب إلينا الشعور بضمان التأهل".

واستدرك المدير الفني للمنتخب "إلا أن اللاعبين لم يقصروا، بل فكروا بشكل إيجابي، ونجحنا في استغلال قدراتنا ولعبنا بتركيز ضد جزر القمر، لذا كان المستوى أفضل، وحققنا الفوز بنتيجة مقبولة".

وأتم حسام البدري تصريحاته "راض عن كل اللاعبين، سواء من شارك في المباراتين أم لا، وأتمنى أن تستمر نفس الأجواء التي سادت المعسكر الحالي، لنحقق أهدافنا وطموحات الجماهير المصرية".

وكان منتخب مصر تغلب على جُزر القُمر برباعية دون رد اليوم الإثنين في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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