مؤتمر البدري: أريد التأهل للمونديال قبل المشاركة في أمم إفريقيا.. توقعت اهتزاز الأداء ولكن

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه يريد حسم التأهل لكأس العالم 2022 قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 التي تقام في شهر يناير المقبل في الكاميرون.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب فوز المنتخب المصري على جُزر القُمر برباعية دون رد اليوم الإثنين في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث البدري قائلا: "الفوز ليس ردا على الانتقادات ومع احترامي للجميع هناك من يتحدث بشكل جيد وهناك من يتطرق للأمور بشكل مغرض".

وشدد "أحترم الانتقادات الفنية وأنصت إليها للاستفادة منها، لكن هناك أمور مغرضة وليس نقدا وهؤلاء لا أنظر لهم".

وأكمل "الفوز هام جدا للاعبين والمنتخب في تلك المرحلة والمساندة هامة جدا فكلنا نحب منتخب مصر ونريد التأهل وأشكر كل اللاعبين على جديتهم والكل أدى بشكل جيد اليوم".

وأردف البدري متسائلا "عندما ينضم لاعبا قبل المباراة بيومين أو ثلاثة أم العمل معه بشكل يومي، أيهما أفضل؟ متابعة عقلية اللاعب وهو بعيد عن صفوف المنتخب، أحيانا يكون منشغلا بأمور أخرى مع ناديه، وبالتأكيد تؤثر عليه وعلى مستواه، كلما توافر الوقت يتحسن الأداء، هل المستوى أمام توجو في المباراة الثانية كان بنفس المباراة الأولى؟ بالتأكيد لا".

وتابع "رغم التعادل في أول مباراتين في التصفيات أكدت أن المنتخب سيتأهل للبطولة وهو في صدارة المجموعة وهو ما حدث اليوم".

وواصل "قلة تجمع المنتخب وغياب الانسجام هو السبب في اهتزاز الأداء لكن مع الوقت الفريق يتطور أكثر".

وعن الإيجابيات قال البدري: "أننا تأهلنا، لقد عشنا فترة صعبة، ورغم الإمكانيات صادفنا سوء حظ في 2019، من يفهم أو يقدر الأمور، عندما توليت المسؤولية، كان الكل محبطا، والبعض كان يريد الابتعاد عن صفوف المنتخب في ظل الضغوط الشديدة".

وأضاف "الدوري توقف 40 يوما، والاهتمام كان أكبر بصفوف المنتخب الأولمبي وبطولة تحت 23 سنة، وقلت مع الوقت سنتجاوز مع المرحلة وأهدافها وظروفها ونتجاوزها، توقعت تذبذب الأداء".

وأبدى البدري اندهاشه قائلا: "لقد فوجئت بمن يسألني نريد أن نرى بصمتك مع المنتخب، هذا كلام بعيد عن الصحافة والتقييم، ويتجاهل تماما مسيرتي السابقة".

وعن عدم مشاركة مصطفى محمد ضد جُزر القُمر أوضح البدري "مصطفى لاعب مؤثر لكنني رحبت عناصر أخرى مميزة مثل محمد شريف وأحمد ياسر ريان لأن المرحلة المقبلة تتطلب توافر البدائل".

وأكمل "مصطفى لعب الفترة الأخيرة مباريات عديدة مع فريقه بشكل أساسي وخاض لقاء كينيا فكان يجب إراحته اليوم".

وعن الفترة المقبلة قال: " الفترة المقبلة مهمة جدا، هناك أجندة في يونيو المقبل وسنبدأ فيها التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي كان من المفترض أن تقام على عامين، لكن للظروف التي أربكت العالم كله ستقام على 6 أشهر، تخيلوا كم الضغوط".

وأردف " سوف أناقش كافة الأمور مع اللجنة الثلاثية، وأشكر أيضا اللجنة الخماسية السابقة، الكل تعاون معي، واتحاد الكرة لن يتأخر، سنحاول تجميع المحليين مبكرا وبالتأكيد هناك لقاء ودي قبل مباراتي تصفيات كأس العالم في يونيو المقبل

وعن تجاوز محمد صلاح لرقم حسن الشاذلي وكونه ثاني أكثر من سجل الأهداف في تاريخ منتخب مصر علق المدير الفني للفراعنة " إنجاز يضاف لما تحقق خلال الفترة الماضية، أتمنى أيضا أن يتجاوز حسام حسن، إنهما لاعبان كبيران، وصلاح لاعب كبير جدا وبالطبع لديه قدرة على الاستمرارية".

وعن هدفه في الفترة المقبلة أتم البدري حديثه قائلا: " بالتأكيد هدفي الفوز بكأس الأمم الإفريقية، وأتمنى أن نشارك في كأس الأمم ونحن متأهلون للمونديال، بالتأكيد نريد المنافسة، ولكن لا أقول أننا سنفوز بالفعل، سنخوض البطولة باسمنا وتاريخنا ونبذل أقصى جهد لدينا".