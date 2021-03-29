بركات: صدارتنا وضع طبيعي.. لم نخاطر بأيمن أشرف ونفكر في إقامة ودية بالمعكسر المقبل

الإثنين، 29 مارس 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر

أبدى محمد بركات مدير منتخب مصر رضاه عن الفوز الكبير الذي تحقق على جُزر القُمر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وفاز منتخب مصر على جُزر القُمر برباعية دون رد اليوم الإثنين في استاد القاهرة ليتصدر المجموعة السابعة بـ12 نقطة.

وتحدث محمد بركات لإذاعة "الشباب والرياضة" عقب المباراة قائلا: "نبارك للاعبين الفوز الكبير وكان بالإمكان تحقيق فوز أكبر إن نجحنا في استغلال الفرص".

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وواصل "بدأنا الشوط الأول بقمة التركيز فبعد ما حدث ضد كينيا الكل لم يكن راضيا عن الأداء والجهاز الفني بالتحديد وتحدث حسام البدري مع اللاعبين وطالبهم ببذل الجهد".

وأكمل بركات "سجلنا أربعة أهداف في أول 25 دقيقة وفي الشوط الثاني الثاني أجرينا بعض التبديلات ليمنح المدير الفني الفرص لبعض العناصر مثل ونتطلع للأمام فالقادم أصعب إذ أننا سنبدأ مشوار تصفيات كأس العالم في شهر يونيو المقبل".

وأردف "لذا يريد حسام البدري الوقوف على حالة جميع اللاعبين، فوز بأداء جيد وأفضل من مباراة كينيا، وهذا منتخب مصر الذي نريده ليسعد الجمهور".

واستدرك "لكن لن أبالغ في فرحتي بتصدر مجموعة تضم كينيا وجُزر القُمر وتوجو، وصدارتنا وضع طبيعي، نعمل خطوة بخطوة، وتأهلنا لكأس الأمم التي سيشارك بها أفضل 24 منتخبا في القارة".

وواصل مدير منتخب مصر تصريحاته "الدوري مضغوط، تلعب مباراة كل 3 أيام بخلاف مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز في إفريقيا، أي اللاعبون مستهلكون ومجهدون ثم تجمع دولي 8 أيام مع المنتخب لخوض مباراتين رسميتين، لذا الظروف صعبة، وهذا يسري على جميع المنتخبات".

وشدد "الأداء أمام جزر القمر مبشر، ولابد أن تكون بدايتنا في تصفيات كأس العالم قوية لنعتلي صدارة المجموعة منذ بداية التصفيات".

ورفض بركات الحديث عن الشق الفني في أداء المنتخب بشكل أكثر تفصيلا أو اختيارات الجهاز الفني وقال: "من الصعب الإجابة على المستوى الفني أو الخيارات، لأنني حريص على البعد كل البعد عن الخيارات فهي من اختصاص المدير الفني، أنا حريص دائما، إذا كنت فائزا بأداء لا يرتقي لأداء متوسط، أعترف بأن المستوى لم يكن جيدا".

وتابع "الكل يفهم كرة القدم ويتوقع أفضل مستوى من المنتخب، ونتمنى أن يكون الفوز على جُزر القُمر بداية لنا".

وعن اتهام منتخب مصر بالتسبب في إصابة أيمن أشرف لاعب الأهلي والفراعنة قال: "الجهاز الفني لم يتسبب في إصابة أيمن أشرف، الجهاز الفني لا يضم لاعبا مصابا، وهو ما أوضحه حسام البدري في المؤتمر الصحفي وكذلك طبيب المنتخب".

وأردف "الجهاز الفني رفض المخاطرة به كذلك رغم أن اللاعب رحب بالتواجد والمشاركة، ولتفادي أي مضاعفات قررنا استبعاده من المعسكر".

وكشف بركات عن إمكانية خوض منتخب مصر لودية في المعسكر المقبل وأوضح " المعسكر المقبل، سيكون الأطول لأن التوقف الدولي 15 يوما من 31 مايو إلى 15 يونيو، وسيكون المجال مفتوحا لخوض مباراة ودية".

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