تقرير: رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس في مايو المقبل

الإثنين، 29 مارس 2021 - 19:16

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو ضد نابولي

يحسم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس موقفه من البقاء مع فريقه قبل نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فإن رونالدو سيُبلغ إدارة يوفنتوس بقراره بشأن الاستمرار أو الرحيل عن الفريق في مايو المقبل.

وأوضح التقرير إلى أن رونالدو سيبلغ الإدارة بقراره في شهر مايو لكي يخطط يوفنتوس لسوق الانتقالات الخاص به.

وأشار التقرير إلى أن قرار رونالدو سيكون بالاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، وحتى نهاية عقده في يونيو 2022.

وتأتي نية رونالدو لاتخاذ هذا القرار لصعوبة انتقال لأي فريق جديد بسبب تدهور الحالة المالية لأغلب الأندية الأوروبية بسبب جائحة كورونا.

أما في حالة رحيله، فإن يوفنتوس سيستخدم مقابل الصفقة بالإضافة للأموال التي كانت مخصصة لراتب رونالدو لإبرام صفقات جديدة.

وانتقل رونالدو ليوفنتوس عام 2018 قادما من ريال مدريد.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 123 مباراة وسجل 95 هدفا وصنع 22 في كل المسابقات.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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