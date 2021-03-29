السعودية تعلن عودة الجماهير للملاعب بشرط دخول الحاصلين على اللقاح

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن عودة الجماهير لملاعب كرة القدم بنسبة 40% بدءا من 17 مايو المقبل.

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أن دخول الملعب سيكون مقتصرا على الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التباعد داخل الملاعب رغم ذلك.

وأوضح البيان أن مباراة المملكة العربية السعودية أمام فلسطين غدا الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، ستُقام في حضور جماهيري يبلغ 40% بشكل استثنائي قبل تعميم القرار بعد حوالي شهر ونصف.

وصدر القرار بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة.