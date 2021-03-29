إبراهيموفيتش: لن أثبت أي شيء في الـ39 من عمري.. ألعب للمتعة

الإثنين، 29 مارس 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - السويد

يرى زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان ومنتخب السويد أنه لم يعد مطلوبا منه إثبات أي شيء.

وعاد إبراهيموفيتش لمنتخب السويد بعد غياب منذ عام 2015، ليلعب ضد جورجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، ويصنع هدف في كل مباراة.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات عقب انتصار السويد على كوسوفو: "الآن أنا في مركز مختلف تماما".

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وأضاف "ليس لدي أي شيء متبقي لإثباته، لا يوجد أي شيء متبقي في مسيرتي سوى أن أستمتع بها".

وأوضح "أقصد أنني في الـ39 من عمري، وألعب مع المنتخب الوطني ومع ميلان".

وأتم "لا يوجد عدد كبير من اللاعبين بإمكانهم فعل ذلك".

ولعب 23 مباراة مع ميلان هذا الموسم وسجل 17 هدفا وصنع هدفين.

ويمتلك إبراهيموفيتش 118 مباراة دولية سجل بها 62 هدفا.

زلاتان إبراهيموفيتش منتخب السويد
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