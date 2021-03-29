تقرير: كلويفرت يقترب من الرحيل عن أكاديمية برشلونة

الإثنين، 29 مارس 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

باتريك كلويفرت مديرا لقطاع الشباب "لا ماسيا" في برشلونة

اقترب باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق من الرحيل عن منصبه الإداري في أكاديمية برشلونة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية" تقريرا عن إن كلويفرت والذي يعمل مديرا لأكاديمية برشلونة، لن يستمر في منصبه بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

ويشغل كلويفرت منصب مدير الأكاديمية منذ عام 2019.

أخبار متعلقة
تقرير: التجديد لـ ديمبيلي أولوية في برشلونة تقرير: منافسة بين برشلونة وسيتي لضم رابيو لدعيم الجبهة اليسرى.. تقرير: برشلونة يراقب جايا شابي: لوف يلائم برشلونة.. جعل ألمانيا مثل النادي الإسباني بيانيتش: لم أنضم لـ برشلونة لأرحل بعد عام

وسبق لكلويفرت اللعب من عام 1999 وحتى 2004.

وشارك كلويفرت بقميص برشلونة في 257 مباراة وسجل 122 هدفا وصنع 59.

برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: لن أثبت أي شيء في الـ39 من عمري.. ألعب للمتعة 4 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقرير: كلويفرت يقترب من الرحيل عن أكاديمية برشلونة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
ديشامب ينفجر بعد سؤال عن بنزيمة: حتى هنا! 28 دقيقة | أوروبا
مباشر كرة السلة – الزمالك ضد الأهلي.. تأخر انطلاق المباراة لوجود جماهير 32 دقيقة | رياضات أخرى
بيل: سأعود لريال مدريد بالقانون.. ولم أقلل من احترام أي شخص 45 دقيقة | الدوري الإسباني
مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 54 دقيقة | إفريقيا
مباشر تصفيات إفريقيا – مصر (4) - (0) جزر القُمر.. صلااااااح جوووووووول ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
شوقي غريب: سنحدد منافسينا في الوديات بعد قرعة الأولمبياد ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك