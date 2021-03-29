تقرير: كلويفرت يقترب من الرحيل عن أكاديمية برشلونة

اقترب باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق من الرحيل عن منصبه الإداري في أكاديمية برشلونة.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية" تقريرا عن إن كلويفرت والذي يعمل مديرا لأكاديمية برشلونة، لن يستمر في منصبه بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

ويشغل كلويفرت منصب مدير الأكاديمية منذ عام 2019.

وسبق لكلويفرت اللعب من عام 1999 وحتى 2004.

وشارك كلويفرت بقميص برشلونة في 257 مباراة وسجل 122 هدفا وصنع 59.