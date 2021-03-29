ديشامب ينفجر بعد سؤال عن بنزيمة: حتى هنا!

انفجر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ضاحكًا عند تلقيه سؤال يخص كريم بنزيمة بعد انتصار بلاده على كازخستان أمس الأحد.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

فرنسا تجاوزت مضيفتها كازخستان بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وتلقى ديشامب سؤالا عن بنزيمة من صحفي كازاخي بعد المباراة، لينفجر ديشامب ضاحكا: "لاااا! حتى هنا! لقد انتهت الأسئلة".

وأضاف والابتسامة تعلو وجهه: "أنا متأكد أن أحد الصحفيين الفرنسيين طلب منك أن تسأل هذا السؤال".

🇫🇷 Preguntan en la rueda de prensa por Benzema... y así reacciona Deschamps 😶 pic.twitter.com/ebFVr6Bi3c — MARCA (@marca) March 29, 2021

ويقدّم بنزيمة موسما مذهلا مع فريقه ريال مدريد، إذ سجل 23 هدفا في 32 مباراة خاضها هذا الموسم.

ولم يتلق بنزيمة أي استدعاء لمنتخب فرنسا منذ ظهوره الأخير في أكتوبر 2015 أمام أرمينيا، مباراة شهدت تسجيله هدفين وصناعته لهدف آخر، قبل أن تحل أزمته مع ماتيو فالبوينا التي كانت نقطة الختام في مسيرته مع المنتخب حتى اللحظة.