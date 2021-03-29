كرة السلة – الزمالك ضد الأهلي.. إلغاء المباراة

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في الجولة 11 لدوري كرة السلة المصري.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط لكن الفريق السكندري يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة..

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-رسميا إلإلغاء المباراة

أحمد الجارحي مدرب الأهلي عبر النيل الرياضة "الأمر ليس له علاقة بالزمالك، هناك لائحة ويجب أن تُطبق مثلما طُبقت على الأهلي في الموسم الماضي حيث تم نقل مباراتين لنا وتم إيقاف أشرف توفيق وأليكس يانج، وما نطالب به هو تطبيق اللائحة".

أحمد الجارحي مدرب الأهلي عبر النيل الرياضة "ما حدث مأساة.. ما علاقة هذا بالرياضة؟".

أحمد الجارحي مدرب الأهلي عبر النيل الرياضة "لاعبو كرة القدم الذين حضروا للمباراة تجاوزوا مع الجماهير لكن هذا لا يُشغلنا".

أحمد الجارحي مدرب الأهلي عبر النيل الرياضة "لدينا فريق كرة قدم فاز بدوري أبطال إفريقيا بهدف أفشة".

-طارق الغنام إداري الأهلي عبر قناة النيل للرياضة: "لا يوجد لدينا أي مشكلة مع أي شخص، ولن نتحدث عن وجود أشخاص بعينها في اللقاء".

-طارق الغنام إداري الأهلي عبر قناة النيل للرياضة: "اتحاد السلة أرسل لنا خطابا بأن المباريات تُلعب دون جماهير وهذه لائحة الاتحاد".

-طارق الغنام إداري الأهلي عبر قناة النيل للرياضة: "موقف الأهلي واضح سواء بتواجد شيكابالا أو عدمه".

-الحسيني سمير لاعب الزمالك السابق عبر قناة النيل للرياضة: "الآن تم إلغاء المباراة وغادر الحكام والمراقبون وفي انتظار نتيجة اجتماع مجلس الإدارة وصدىر قرارهم بشأن النتيجة النهائية"

-الحسيني سمير لاعب الزمالك السابق عبر قناة النيل للرياضة "تم إلغاء المباراة بشكل رسمي والأهلي رافض اللعب رغم خروج الجماهير لكن الأهلي يريد إخراج كل من في الملعب، هل نقوم بإخراج شيكابالا من الملعب؟".

-مراسل FilGoal.com: الأهلي أبلغ مراقب المباراة برفضه بداية اللقاء لوجود جماهير، وهو ما يتعارض مع لوائح اتحاد السلة.

-استمرار تواجد الجماهير بالمدرجات

-نزول لاعبي الزمالك والأهلي إجراء عمليات الإحماء

-محاولات من الأمن لإخراج الجماهير من المدرجات

-تأخر بداية المباراة بسبب تواجد جماهير في صالة الزمالك وهو ما يتعارض مع لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة