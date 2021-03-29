انتهت تصفيات إفريقيا – مصر (4) - (0) جزر القُمر.. انتصار كبير وصدارة مصرية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وجزر القُمر التي تقام في سادس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

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نهاية المباراة بانتصار منتخب مصر برباعية دون رد.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق78: تبديل خامس لمنتخب مصر بمشاركة مصطفى فتحي بدلا من أفشة.

ق71: محمد صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته.

ق71: تبديل رابع لمنتخب مصر بمشاركة طارق حامد بدلا من السولية.

ق58: تبديلان لمنتخب مصر بمشاركة محمد فاروق وأحمد ياسر ريان بدلا من تريزيجيه ومحمد شريف.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل أول لمنتخب مصر بمشاركة جنش بدلا من محمد الشناوي.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر برباعية دون رد.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: تسديدة من محمد شريف بعد بينية من تريزيجيه لكن دفاع الضيوف شتت الكرة لركلة ركنية.

ق40: أول فرصة حقيقية لجزر القُمر بتسديدة من ناصر شامد والشناوي حولها لركلة ركنية.

ق35: رأسية من تريزيجيه لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الأعلى.

ق25: جوووووووووووووووول رابع لمنتخب مصر عن طريق صلاح بعدما راوغ حارس المرمى ببراعة وسجل في الشباك.

ق21: جووووووووووووووووووووووووول صلاااااااح بتسديدة مقوسة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق17: جووووووووووووووووووووووووول محمد شريف يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر من انفراد تام بعد بينية جميلة من أفشة.

ق15: جووووووووووووووووووووووووول النني بوووم بتسديدة رائعة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

ق10: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن وسط استحواذ أكبر من المنتخب المصري على الكرة.

انطلاق المباراة.