شوقي غريب: سنحدد منافسينا في الوديات بعد قرعة الأولمبياد

الإثنين، 29 مارس 2021 - 16:51

كتب : أحمد الخولي

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

قال شوقي غريب نجم مصر وغزل المحلة السابق ومدرب منتخب مصر الأولمبي إن قرعة بطولة كرة القدم للرجال في طوكيو 2020 سيتحدد بعدها منافسي مصر في لقاءات ودية إعدادية للأولمبياد.

وصرح غريب للصحفيين اليوم الإثنين مع ختام المعسكر المفتوح للمنتخب الأولمبي "المرحلة المقبلة، التي ستبدأ في نهاية مايو المقبل، ستشهد عددا من المباريات الودية مع مدارس كروية سيتم تحديد أطرافها بمجرد إعلان قرعة الدورة الأولمبية والمحدد لها 21 إبريل".

وواصل "الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين سواء الذين تواجدوا في المعسكر الحالي، أو ممن لم يشملهم الاختيار في هذا المعسكر وكذلك العناصر الموجودة مع المنتخب الأول للانضمام للقائمة النهائية التي سيتم اختيارها يوم 30 يونيو القادم".

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وأتم "الجهاز الفني سيسعى لاختيار القائمة التي سيكون فيها مصلحة المنتخب ومصلحة مصر في النهاية، خاصة أن الطموح كبير في تحقيق إنجاز مع هذا الجيل الواعد".

وستتنافس مصر مع 15 منتخبا على الميدالية الذهبية في اليابان الصيف المقبل.

وفي قرعة دور المجموعات ستتقسم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.

وتشترط القرعة عدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في مجموعة واحدة، ما يعني أن كل مجموعة من المجموعات الأربع ستحتوي على منتخب أوروبي وآخر آسيوي.

وبذلك ستقع مصر مع فريق أوروبي وآخر آسيوي وثالث من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو نيوزيلاندا.

وتنص القرعة على وجود اليابان في التصنيف الأول ومشاركتها في المجموعة الأولى باعتبارها مستضيف البطولة.

وتنطلق المنافسات في 22 يوليو المقبل وتنتهي في 7 أغسطس.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

منتخب مصر الأولمبي شوقي غريب
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