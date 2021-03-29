مودريتش يحصل على راحة من مباراة كرواتيا ومالطا

الإثنين، 29 مارس 2021 - 16:38

كتب : محرر في الجول

مودريتش - كرواتيا - روسيا

قرر زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا إراحة لوكا مودريتش نجم ريال مدريد في مباراة المنتخب الكرواتي ضد مالطا غدا الثلاثاء.

وخاض لاعب خط وسط ريال مدريد 90 دقيقة كاملة في هزيمة كرواتيا 1-0 أمام سلوفينيا الأربعاء الماضي، وانتصارها 1-0 على قبرص بعد ثلاثة أيام.

وبالتالي، قرر داليتش منح مودريتش قسطا من الراحة في المباراة الأخيرة لوصيف مونديال 2018 خلال التوقف الدولي، بحسب صحيفة "Index" الكرواتية.

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وكانت مواجهة قبرص المباراة رقم 135 لمودريتش مع المنتخب الكرواتي، حيث حطم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 35 عاما الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب كرواتيا.

وشارك مودريتش الذي بدأ مسيرته الدولية في مارس 2006 في ثلاث بطولات كأس عالم وثلاث بطولات يورو.

وتحتل كرواتيا حاليا المركز الثالث خلف روسيا وسلوفينيا في المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022.

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