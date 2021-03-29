تشكيل المنتخب – شريف يقود الهجوم.. 6 تغييرات من البدري ضد جزر القمر

الإثنين، 29 مارس 2021 - 16:38

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهتهم الختامية في تصفيات كأس أمم إفريقيا ضد جزر القمر.

وأجرى البدري 6 تغييرات على التشكيل الذي تعادل مع كينيا 1-1 في الجولة الماضية، وضمن التأهل للبطولة.

علي جبر يحل بدلا من أحمد حجازي، عمر جابر بدلا من محمد هاني، وعبد الله جمعة بدلا من أحمد أيمن منصور في خط الدفاع، بينما يشارك محمد النني وعمرو السولية في خط الوسط بدلا من طارق حامد وحمدي فتحي.

أخبار متعلقة
التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر – النني أساسي ضد جزر القمر.. وجبر بديلا لـ حجازي سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر الشيشيني لـ في الجول: أفضل منح الكثير من بدلاء المنتخب فرصة أمام جزر القمر

وكذلك يحل محمد شريف بدلا من مصطفى محمد في خط الهجوم.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: محمد النني – عمرو السولية – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: محمد شريف

البدلاء: محمود عبدالرحيم "جنش " - طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفى فتحي - احمد سيد "زيزو"- مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي

مصر جزر القمر تشكيل منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - إلغاء قمة الزمالك والأهلي بعد "اقتحام الجماهير للصالة" 20 دقيقة | رياضات أخرى
الانتصار الأكبر مع البدري يؤمن الصدارة.. مصر تُدمر جزر القُمر برباعية جميلة 30 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر لأول مرة 39 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: رونالدو يحسم مستقبله مع يوفنتوس في مايو المقبل ساعة | الدوري الإيطالي
السعودية تعلن عودة الجماهير للملاعب بشرط دخول الحاصلين على اللقاح ساعة | السعودية
أول تعليق من حكم مباراة صربيا والبرتغال بعد عدم احتساب هدف رونالدو ساعة | أوروبا
صلاح يتجاوز حسن الشاذلي ويواصل الزحف نحو رقم حسام حسن التاريخي ساعة | منتخب مصر
إبراهيموفيتش: لن أثبت أي شيء في الـ39 من عمري.. ألعب للمتعة ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول 4 شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي
قد ينال إعجابك