تشكيل المنتخب – شريف يقود الهجوم.. 6 تغييرات من البدري ضد جزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهتهم الختامية في تصفيات كأس أمم إفريقيا ضد جزر القمر.

وأجرى البدري 6 تغييرات على التشكيل الذي تعادل مع كينيا 1-1 في الجولة الماضية، وضمن التأهل للبطولة.

علي جبر يحل بدلا من أحمد حجازي، عمر جابر بدلا من محمد هاني، وعبد الله جمعة بدلا من أحمد أيمن منصور في خط الدفاع، بينما يشارك محمد النني وعمرو السولية في خط الوسط بدلا من طارق حامد وحمدي فتحي.

وكذلك يحل محمد شريف بدلا من مصطفى محمد في خط الهجوم.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: محمد النني – عمرو السولية – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: محمد شريف

البدلاء: محمود عبدالرحيم "جنش " - طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفى فتحي - احمد سيد "زيزو"- مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - أحمد أيمن منصور- إسلام عيسي