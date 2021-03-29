هازارد يعود لمدريد لمواصلة التعافي دون جراحة

الإثنين، 29 مارس 2021 - 16:31

كتب : محرر في الجول

إدين هازارد - ريال مدريد

عاد إدين هازارد نجم ريال مدريد إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواصلة عملية تعافيه بعد قضاء بعض الوقت المعد البدني لمنتخب بلجيكا.

وقرر الجناح صاحب الـ30 عاما عدم الخضوع لجراحة أخرى في الكاحل بعد إتباع نصائح الطاقمين الطبيين في ريال مدريد وبلجيكا.

وأقنع ريال مدريد لاعبه البلجيكي إدين هازارد بعدم إجراء العملية الجراحية في الكاحل، عقب الحصول على نصحية المتخصصين.

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وكان الدولي البلجيكي يؤمن بأن حل إصاباته المتعددة في ريال مدريد سيكون إجراء العملية الجراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى المعد البدني لبلجيكا العمل مع هازارد قبل العودة إلى العاصمة الإسبانية حيث سيواصل عملية التعافي، بحسب صحيفة HLN البلجيكية.

في نفس الإطار، أشار تيبو كورتوا زميله في ريال مدريد ومنتخب بلجيكا إلى أن هازارد يتحسن بدنيا رغم مشاكل الإصابة المستمرة.

وقال كورتوا لشبكة "VTM": "بعد إصابته السابقة مر هازارد ببعض الأيام الصعبة، لكن هذه المرة أرى أنه يعمل بجد كل يوم في التدريبات".

وأوضح "إنه بالتأكيد أفضل من أي وقت مضى".

وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، سيتعين على هازارد الآن الخضوع "لعلاج شديد لتقوية الجزء السفلي من الجسم من عضلات البطن إلى الركبتين".

هازارد الذي تعرض لـ 11 إصابة منذ انضمامه لريال مدريد شارك الموسم الحالي في 14 مباراة بجميع المسابقات.

هازارد ريال مدريد
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