المصري يواجه الإسماعيلي والأهلي في برج العرب بدلا من الإسكندرية

الإثنين، 29 مارس 2021 - 15:04

كتب : أيمن عيد

المصري - بيان رسمي

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم النادي المصري بنقل مبارياته ضد طلائع الجيش والإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري الممتاز إلى ملعب برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية.

ويستضيف المصري فريق طلائع الجيش في السابعة مساء يوم السبت المقبل.

وبعد 4 أيام يحل ضيفا على الإسماعيلي، ثم يستضيف الأهلي في 27 إبريل.

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وفي 15 إبريل المقبل سيواجه المصري فريق طلائع الجيش في ثمن نهائي كأس مصر على ملعب الإسكندرية.

وخاض المصري جميع مبارياته في الموسم الجاري في ملعب الإسكندرية أو برج العرب.

ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 23 نقطة.

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