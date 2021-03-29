تقرير: وكيل لاعبين يعرض النني على جالاتا سراي

الإثنين، 29 مارس 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - دوندالك

قال موقع SPORX التركي إن ويليام دافيلا، الذي يعمل وكيلا للاعبي كرة قدم، عرض على جالاتا سراي انضمام محمد النني لاعب مصر وأرسنال.

وأشار الموقع إلى أن دافيلا ذكّر مسؤولي جالاتا سراي بظهور النني الطيب مع نادي بشيكتاش في الموسم الماضي.

ولعب النني (28 عاما) لبشيكتاش معارا من أرسنال وشارك مع الأول في 36 مباراة وسجل هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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وعاد النني مطلع الموسم الجاري لأرسنال وبات المدرب ميكيل أرتيتا يعتمد عليه أساسيا في بعض المباريات.

وشارك النني في 31 مباراة مع أرسنال في الموسم الجاري وسجل هدفين.

وكتب الموقع أن قرار التقدم بعرض لضم النني يبقى في يد المدرب فاتح تريم.

ويمتد عقد النني مع أرسنال إلى 2022.

وكشف النني، لاعب المقاولون العرب وبازل السابق، في حوار سابق أن أرسنال أراد بيعه في الصيف الماضي لكنه تمسك بفرصة الاستمرار مع الفريق.

وانضم النني منذ أيام لمعسكر منتخب مصر لخوض الجولتين الأخيرتين في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ولم يشارك النني ضد كينيا في لقاء انتهى بهدف لمثله، ومتوقع ظهوره اليوم الإثنين ضد جزر القمر في القاهرة.

ومثل النني منتخب مصر في 78 مباراة وسجل 6 أهداف.

محمد النني جالاتا سراي
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