ناتشو 10X10 مع ريال مدريد

خلال المباريات الأخيرة لريال مدريد، برز اسم ناتشو فرنانديز كواحد من أهم لاعبي الفريق الملكي، حيث لعب 10 مباريات لم يخسر الفريق أيا منهم.

وفاز ريال مدريد في 8 مباريات منهم، أبقته في سباق لقب الدوري الإسباني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب ناتشو تلك المباريات كاملة، ولم تنجح حتى عودة سيرجيو راموس إلى التشكيل الأساسي في إزاحته عن فريق زين الدين زيدان.

واختار زيدان اللعب بثلاثة مدافعين ضد أتالانتا وإلتشي، مما سمح لناتشو باللعب إلى جانب قائده.

ولعب ناتشو 20 مباراة هذا الموسم وهذا يعني أنه لن يصل إلى رقمه القياسي البالغ 42 مباراة في موسم 2017/2018، لكن أهميته في الفريق واضحة الآن ويمكن القول إن دوره الآن أكثر أهمية مما كان عليه سابقا.

ويحتفل ناتشو صاحب الـ31 عاما يوم 23 أبريل المقبل بمرور 10 سنوات على أول ظهور له مع ريال مدريد، والذي جاء تحت قيادة جوزيه مورينيو في مباراة مثيرة انتهت بفوز فريقه 6-3 في ميستايا.

وخلال تلك الفترة، لعب ناتشو 220 مباراة مع ريال مدريد حيث سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 8.