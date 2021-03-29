مارسيلو قد يتعرض لغرامة بسبب صورة عائلية

قد تفرض سلطات مدينة فالنسيا عقوبة على مارسيلو ظهير ريال مدريد بسبب خرق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

واستغل مارسيلو وقت إجازته للسفر إلى فالنسيا مع عائلته، لكن تقارير صحفية ذكرت أن أفعاله تبدو وكأنها تنتهك قيود فيروس كورونا في إسبانيا.

وقام المدافع البرازيلي بنشر صورة له ولعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهرون فيها وهم جالسون على الشاطئ في فالنسيا.

وانتهك مارسيلو الإجراءات الاحترازية المفروضة في فالنسيا، ومن المقرر أن تقوم الحكومة الإقليمية الآن بتغريم البرازيلي، وفقًا لصحيفة "ليفانتي" رغم أن هذه القواعد هي تفويضات وليست قوانين.

ومن المتوقع أن تتراوح الغرامة بين 60 و 600 يورو، ويمكن زيادتها بمقدار 100 يورو إضافية لعدم ارتداء كمامة في الأماكن العامة.

كان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد منح لاعبيه يومين إجازة خلال فترة التوقف الدولي، ومن المتوقع أن يعود أولئك الذين لم ينضموا لمنتخبات بلادهم للتدريب مرة أخرى اليوم الاثنين.