السعودية تعلن موعد عودة الجماهير.. والسماح لهم بحضور مباراة فلسطين

أعلنت وزارة الرياضة السعودية السماح بحضور الجماهير المحصنين ممن حصلوا على لقاح فيروس كورونا بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب بداية من يوم 17 مايو المقبل.

وحصلت وزارة الرياضة على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الرياضة في السعودية بيانا رسميا أعلنت خلاله السماح بدخول المحصنين من فيروس كورونا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات.

وبشكل استثنائي، ستسمح وزارة الرياضة للجماهير الذين حصلوا على اللقاح بحضور مباراة فلسطين غدا الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبررت قرارها بدعم مسيرة المنتخب السعودي والسماح للجماهير بمؤازرة الأخضر من المدرجات.

وتحتل السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات بفارق نقطة عن منتخب أزبكستان المتصدر والذي لعب 5 مباريات.

فيما تتذيل فلسطين المجموعة بـ4 نقاط من 5 مباريات.