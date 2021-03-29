الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة مرتقبة ضد إنجلترا

الإثنين، 29 مارس 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - منتخب بولندا

أعلن منتخب بولندا غياب نجمه وقائده روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة مضيفته إنجلترا يوم الأربعاء في ثالث جولات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرض نجم بايرن ميونيخ لإصابة في ركبته اليمنى خلال مشاركته ضد أندورا يوم الأحد في لقاء حسمته بولندا بثلاثة أهداف دون رد في التصفيات.

وسجل ليفاندوفسكي (32 عاما) هدفين ضد أندورا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 63.

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وأشار بيان منتخب بولندا إلى أن علاج ليفاندوفسكي يحتاج من 5 إلى 10 أيام ولا يرغب الفريق في المخاطرة بإشراك اللاعب قبل أشهر من يورو 2020.

وأحرز ليفاندوفسكي 3 أهداف في أول جولتين من التصفيات وجمعت بولندا 4 نقاط بالتعادل مع المجر والفوز على أندورا.

وتحتل بولندا وصافة ترتيب المجموعة التاسعة بالتساوي مع المجر وبفارق نقطتين عن إنجلترا المتصدرة.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2022 بينما يخوض الوصيف ملحقا.

وسيأمل بايرن لحاق نجمه بمواجهتين هامتين أمام لايبزيج في الدوري (3 إبريل) وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا (7 إبريل).

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