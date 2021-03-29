تقرير: ليفربول يقترب من مدافع لايبزيج

في إطار عملية ترميم دفاع الفريق أملا في منافسة أقوى الموسم المقبل، وصل ليفربول لمرحلة متقدمة في مفاوضاته للحصول على خدمات إبراهيما كوناتي لاعب لايبزيج، وفقا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك.

ابراهيم كوناتي النادي : لايبزج ليفربول

وكتب الأخير أن النادي الإنجليزي يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت لضمان الحصول على الفرنسي البالغ عمره 21 عاما.

وأشار إلى أن الشرط الجزائي في عقد كوناتي يبلغ 40 مليون يورو.

ويمتد عقد كوناتي، لاعب سوشو السابق، مع لايبزيج إلى 2023.

ويشارك كوناتي في الوقت الراهن مع منتخب فرنسا للاعبين دون 21 عاما في بطولة أوروبا للشباب المقامة في المجر وسلوفينيا.

ويقضي كوناتي موسمه الرابع مع لايبزيج.

ويأمل ليفربول الظفر بخدمات اللاعب لتدعيم خط دفاعه الذي عانى من غيابات كثيرة في الموسم الجاري مما كلفه تراجعا حادا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.