مولر: لست لاعبا لـ بايرن فقط.. قد أرحل

الإثنين، 29 مارس 2021 - 11:15

كتب : FilGoal

توماس مولر

كشف توماس مولر نجم بايرن ميونيخ وألمانيا إمكانية رحيله عن ناديه، مشيرا إلى أنه لا مشكلة في ذلك إذا اتخذ القرار.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال الألماني في حواره مع صحيفة تايمز البريطانية:"لست لاعبا لهذا النادي فقط".

وواصل "لدي علاقة طيبة مع النادي، أحب بايرن قبل أن ألعب له، لكن لو هناك موقف عليك أن تتخذ قرارا بشأنه، ربما تلعب لفريق آخر، لا مشكلة في ذلك".

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وأتم "ربما أسير على خطى تياجو (ألكانتارا لاعب ليفربول)".

ويلعب مولر (31 عاما) في النادي البافاري منذ كان في الـ11 من عمره.

شارك مع الفريق الأول للنادي في 571 مباراة وسجل 212 هدفا وأرسل 210 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ27 لقبا مع النادي.

ويمتد عقد مولر مع بايرن إلى 2023.

توماس مولر بايرن ميونيخ
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