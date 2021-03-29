الهاني سليمان: أقبل أن أكون بديلا لـ محمد الشناوي في الأهلي

لا يمانع الهاني سليمان حارس مرمى سموحة أن يكون الحارس الثاني في الأهلي إذا عرض عليه الأخير الانتقال إليه.

الهاني سليمان النادي : سموحة

وقال سليمان عبر قناة النهار:"لا أقبل أن أكون الحارس الثاني".

ثم استدرك "لكن هناك استثناء لبعض الأندية، قد أقبل بذلك فيها".

واستمر "أقبل أن أكون رقم 2 مع محمد الشناوي، وقتها سأدخل في منافسة معه".

وأتم "لم يتحدث معي أحد في الأهلي للانضمام للفريق".

ويحرس سليمان (36 عاما) مرمى سموحة منذ 2019 بعد رحيله عن الاتحاد.

ولعب سليمان في الفريق الأول للاتحاد من 2007 إلى 2013 قبل أن ينتقل للجونة وعاد للأول في 2015.

وشارك سليمان في 257 مباراة في الدوري المصري الممتاز.

حافظ على نظافة شباكه في 75 منها.