التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر – النني أساسي ضد جزر القمر.. وجبر بديلا لـ حجازي

الإثنين، 29 مارس 2021 - 10:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر

من المنتظر أن يشارك محمد النني أساسيا مع منتخب مصر، حينما يواجه جزر القمر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ومن المتوقع أن يجري حسام البدري المدير الفني للمنتخب 5 تغييرات على التشكيل الذي تعادل مع كينيا 1-1 في الجولة الماضية وضمن التأهل للبطولة.

عمر جابر قد يحل بديلا لمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وعلي جبر سيكون بديل أحمد حجازي الذي غادر المعسكر وعاد إلى السعودية باتفاق بين نادي اتحاد جدة ومنتخب مصر.

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عبد الله جمعة قد يلعب بدلا من أحمد أيمن منصور على الجانب الأيسر، بينما تستبدل ثنائية النني وعمرو السولية، حمدي فتحي وطارق حامد.

وبالتالي، يكون التشكيل المتوقع للمنتخب..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: محمد النني – عمرو السولية – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: مصطفى محمد

منتخب مصر جزر القمر
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