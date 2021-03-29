نبيه: الأهلي يتفوق على الزمالك في الجماعية ولا نحتاج لاعبين منه

يرى أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الأهلي يتفوق على فريقه في اللعب الجماعي.

وقال أسامة نبيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي دائما يتفوق على الزمالك في اللعب الجماعي وهذا بفضل الاستقرار الإداري والفني".

وأضاف "الزمالك دائما ما يمتلك لاعبين أفضل على المستوى الفردي من الأهلي".

وأكمل "ولكن الزمالك لم ينعم بالاستقرار المالي والإداري والفني وعندما حدث ذلك حققنا لقب الدوري أكثر من مرة مع المزيد من الألقاب الأخرى".

وبسؤاله إذا كان يستطيع اختيار لاعب واحد من الأهلي لضمه للزمالك رد قائلا: "لا أريد أي لاعب من الأهلي، لدينا لاعبين مميزين في كل المراكز".

وأتم تصريحاته "مثلا الأهلي يمتلك محمد الشناوي وهو أفضل حارس مرمى في مصر في السنوات الأخيرة، لكننا أيضا نتملك الثنائي محمد أبو جبل ومحمود جنش وهو على مستوى عالي ويقدم أداء مميز مع القلعة البيضاء".