رئيس الزمالك: علاقتنا جيدة مع الخطيب والأهلي.. وأتمنى تبادل الصفقات بيننا

شدد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك على أن علاقة ناديه مع الأهلي جيدة للغاية.

وقال عماد عبد العزيز عبر قناة أون تايم سبورتس: "علاقتنا طيبة تماما مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وأوجه له الشكر على تصريحاته بأن ناديه لن يتفاوض مع أي لاعب من الزمالك في الوقت الحالي".

وواصل "أتمنى في أحد الأيام أن يطلب الزمالك ضم لاعب من الأهلي بشكل رسمي والعكس ونجلس على طاولة واحدة ونتفاوض ونبرم الصفقة".

وأكمل "إذا حدث ذلك سيساعد كثيرا في نبذ التعصب بين الجماهير".

وأردف "كما أنه سيساهم في خفض أسعار صفقات اللاعبين".

وعن أسباب مرور نادي الزمالك بفترات عدم استقرار قال عماد عبد العزيز: "منذ أن كنت مشجعا وأنا أشاهد الزمالك في فترات غير استقرار إداري وأعتقد أن هذا بسبب صراعات الكراسي والانتخابات".