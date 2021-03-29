رئيس الزمالك: باتشيكو فقد السيطرة على اللاعبين.. ولا مجال للحديث عن هروب كارتيرون

كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك عن كواليس رحيل جايمي باتشيكو عن تدريب الفريق والتعاقد مع باتريس كارتيرون لخلافته.

وقال عماد عبد العزيز عبر قناة أون تايم سبورتس: "مع باتشيكو حصدنا نقطتين فقط من 3 مباريات في بطولة إفريقيا وهذا أمر غير مقبول مع التعادل 3 مرات والهزيمة مرة في الدوري".

وأضاف "باتشيكو فقد السيطرة على غرفة ملابس الزمالك، وهناك أمور لا أستطيع التحدث فيها في الإعلام".

وأكمل "كنا في ظروف صعبة وتوقيت صعب وكان البحث عن مدير فني يعرف الفريق واللاعبين جيدا ولم نجد أفضل من كارتيرون".

واستمر في تصريحاته "لا نريد الحديث عن هروب كارتيرون وعودته لأن باتشيكو هرب من الزمالك وعاد مرة أخرى لتدريب الفريق".

وأتم تصريحاته "كارتيرون أخبرني بعد أول تدريب له مع الزمالك أن هذا الفريق ليس هو الذي تركه قبل عدة شهور".