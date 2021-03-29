تصفيات المونديال – السويد تفوز وتُرسل إسبانيا للمركز الثاني.. وبولندا تنتصر على أندورا

فاز منتخب السويد على منتخب كوسوفو بملعب فاضل فوكري في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

وسجل لودفيج أوجوستينسون هدف التقدم في الدقيقة 12.

وأضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 35، واختتم سباستيان لارسون أهداف اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد السويد للنقطة 6 لتنفرد بصدارة المجموعة وترسل إسبانيا للمركز الثاني بعدما جمعت 4 نقاط.

وتستضيف كوسوفو منتخب إسبانيا في الجولة المقبلة، بينما تلعب اليونان ضد جورجيا.

ولن تلعب السويد في الجولة المقبلة، إذ يتواجد في المجموعة الثانية 5 منتخبات فقط.

بولندا تحقق الانتصار الأول

وفي مباريات المجموعة التاسعة، فاز منتخب بولندا على منتخب أندورا بنتيجة 3-0.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول والثاني لبولندا في الدقائق 30 و55.

واختتم كارول سويدرسكي أهداف اللقاء في الدقيقة 88.

ورفع منتخب بولندا رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الثاني خلف إنجلترا المتصدرة بـ6 نقاط.

وتلعب بولندا ضد إنجلترا في الجولة المقبلة.

المجر تفوز على سان مارينو

وفي نفس مباريات المجموعة، فازت المجر على سان مارينو بنتيجة 3-0 على ملعب الأوليمبي.

وسجل آدم سالاي بالدقيقة 21، وأضاف رونالد شالاي الهدف الثاني في الدقيقة 71 واختتم نيمانيا نيكوليتش أهداف اللقاء في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد المجر لـ4 نقاط لتحتل المركز الثالث خلف بولندا بفارق الأهداف.

وتلعب المجر ضد أندورا في الجولة المقبلة، بينما تلعب سان مارينو ضد ألبانيا.